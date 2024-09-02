Оборонна компанія РФ придбала 300 кілограм доларових банкнот у Руанди – росЗМІ

Російська компанія "Рособоронекспорт" придбав у Міноборони Руанди 292 кг доларових банкнот на суму понад 29 мільйонів доларів.

Про це пише російське видання "Верстка".

Так, у січні 2024 року Росія придбала готівкові долари на суму 29 млн 210 тисяч доларів у африканської держави Руанда. Про це свідчать закриті дані російської митної статистики, з якими ознайомилася "Верстка".

У постачанні були банкноти номіналом 100 доларів. Згідно з митною декларацією, їхня загальна вага склала 292,1 кг. Готівку придбали у Міністерства оборони Руанди. Покупцем з боку Росії виступав "Рособоронекспорт" - єдиний державний посередник з торгівлі продукцією військового призначення.

Реклама:

Нагадаємо:

"Крокус наноелектроніка", найбільший проєкт "Роснано" з виробництва чипів, подав заяву про банкрутство.

Економічна правда.

Реклама: