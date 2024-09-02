Комітет Ради рекомендував в цілому схвалити видатки на оборону на 500 мільярдів

Комітет з питань бюджету рекомендував схвалити в цілому доопрацьований законопроєкт №11417 зі збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд гривень.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, на засіданні Комітету з питань бюджету була тяжка дискусія. Уряд просив ухвалити текст законопроєкту в цілому і зі змінами.

Деякі депутати виступили з пропозиціями внести ще зміни у законопроєкт, зокрема скоротити фінансування телемарафону і каналу "Рада", або схвалити тільки за основу з правом вносити правки.

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Загалом залишилися усі доопрацьовані комітетом пункти, зокрема:

Близько 115,4 млрд грн – скорочення видатків з обслуговування і погашенню державного боргу (в урядовій версії було -125,6 млрд грн);

Додаткові близько 216 млрд грн планується залучити до бюджету від розміщення ОВДП (планувалось +160 млрд грн в урядовій версії);

Додатково близько 100 млрд грн бюджет отримає від перевиконання податків і зборів (планувалось раніше – 76 млрд грн);

Близько 12,7 млрд грн – надходження від акцизів на пальне і тютюн (було – 13,7 млрд грн);

Близько 30 млрд грн – очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд грн);

Скорочення/відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 млрд грн.

Ці кошти мають піти на фінансування браку коштів для Сил оборони.

Детальніше про законопроєкт за версію комітету читайте у новині.

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Економічна правда.