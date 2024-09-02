Бюджетний комітет показав план, який має покрити брак коштів для Сил оборони

Бюджетний комітет Верховної Ради запропонував свою версію залучення коштів для Сил оборони: скорочення видатків на борг, розміщення облігацій та перевиконання плану збору податків.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, замість 125 мільярдів гривень у 2024 році, бюджет України отримає 30 мільярдів гривень від підвищення податків. Водночас потреби сектору безпеки й оборони залишаються на рівні майже 500 мільярдів грн.

Які джерела покриття видатків пропонуються? Підласа порівняла урядовий законопроєкт №11417 і пропоновану "комітетську версію", яку розглядатимуть на засіданні:

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Близько 115,4 млрд грн – скорочення видатків з обслуговування і погашенню державного боргу (в урядовій версії було -125,6 млрд грн);

Додаткові близько 216 млрд грн планується залучити до бюджету від розміщення ОВДП (планувалось +160 млрд грн в урядовій версії);

Додатково близько 100 млрд грн бюджет отримає від перевиконання податків і зборів (планувалось раніше – 76 млрд грн);

Близько 12,7 млрд грн – надходження від акцизів на пальне і тютюн (було – 13,7 млрд грн);

Близько 30 млрд грн – очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд грн);

Скорочення/відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 млрд грн.

Основні позиції зі скорочення видатків:

11,2 млрд грн – з Мінстратегпрому (з програми "розвитку ОПК". Це кошти так званого "військового ПДФО". Водночас в Міністерства залишаються кошти на цій програмі по загальному фонду – 7,7 млрд грн на рік та залишок накопиченого з початку року "військового ПДФО" по спеціальному фонду – близько 32 млрд грн);

8,6 млрд грн – невикористані кошти Мінсоцполітики (план закладений в бюджеті перевищив фактичні видатки за 8 місяців року);

4.5 млрд грн – відмова від поповнення резервного фонду, яке було в урядовій версії (в серпні уряд вже зробив перерозподіл майже на 30 млрд грн на користь резервного фонду з програми обслуговування боргу та інших);

1 млрд грн – інші скорочення через економію коштів в Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульті Міносвіти, НАЗК (з фінансування політичних партій), Мінреінтеграції, Мінвідновлення, ЦВК (з виборів місцевих депутатів) та інші;

662,2 млн грн з Державної митної служби;

227,8 млн грн – скоротили видатки на утримання органів влади.

За її словами доведеться відновити видатки на обслуговування державного боргу у сумі 14,9 млрд грн, тому що в серпні 24,5 млрд грн було спрямовано з обслуговування боргу на Резервний фонд Державного бюджету.

Ще одна норма "комітетської версії" законопроєкту 11417 – пропонується змінити принцип розподілу військового ПДФО на три місяці 2024 року: зараз лише 25% військового ПДФО іде в загальний фонд держбюджету. Пропонується збільшити цю частку до 59%, а по спеціальному фонду залишити 41% і скасувати спрямування "військового ПДФО" на Мінстратегпром.

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Нагадаємо:

Фінансовий комітет рекомендував скорочений урядовий законопроєкт з підвищення податків до першого читання у Верховній Раді.

Економічна правда.