Школярі Києва знову можуть безоплатно їздити громадським транспортом
Понеділок, 2 вересня 2024, 12:19 -
З 1 вересня проїзд у громадському транспорті для учнів знову став безоплатним.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що для безоплатного проїзду школяр має валідувати свій учнівський квиток у транспорті.
Замовити учнівський квиток можна у застосунку "Київ Цифровий" і додати його в акаунт за допомогою сервісу "Транспортна карта".
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Якщо немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового у застосунку.
Нагадаємо:
Раніше, для школярів Києва з липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті був платним.
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Економічна правда.
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