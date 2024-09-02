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Школярі Києва знову можуть безоплатно їздити громадським транспортом

Понеділок, 2 вересня 2024, 12:19 - Артур Крижний

З 1 вересня проїзд у громадському транспорті для учнів знову став безоплатним.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що для безоплатного проїзду школяр має валідувати свій учнівський квиток у транспорті.

Замовити учнівський квиток можна у застосунку "Київ Цифровий" і додати його в акаунт за допомогою сервісу "Транспортна карта".

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Якщо немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового у застосунку.

Нагадаємо:

Раніше, для школярів Києва з липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті був платним.

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Економічна правда.

транспорт Київ
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