"єДозвіл": бізнес може оформили першу послугу онлайн

У межах проєкту "єДозвіл" для бізнесу стала доступною перша послуга – декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що цей інструмент має полегшити роботу та зекономити час бізнесу.

Минулого року таку декларацію подали понад 13 200 підприємців, за сім місяців цього року – майже 8000, зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Декларація відповідності матеріально-технічної бази – документ, який мають подавати до Держпраці підприємства, що оперують важкими машинами та механізмами. Через неправильне заповнення декларацій декому повертали документ і процес доводилося починати спочатку.

В Мінекономіки додали, що в "єДозволі" подати неправильно оформлену декларацію неможливо. Алгоритм побачить помилку та вкаже при заповненні на неї, аби її одразу можна було виправити. Якщо система прийняла декларацію, повернень не буде.

Нагадаємо:

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В Україні Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл) стала доступною для підприємців уже з 18 вересня.