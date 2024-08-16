Держава надаватиме нові спецсубсидії аграріям у прифронтових регіонах

Кабінет міністрів України запустив механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах.

Про це повідомив повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо постанову про фактичний запуск іще однієї програми підтримки аграріїв - механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах", - розповів Шмигаль.

Він поінформував, що держава платитиме 1000 гривень на 1 гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій, і по 2000 гривень на гектар, якщо це території бойових дій.

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Економічна правда