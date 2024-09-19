Ця зима стане найсуворішим випробуванням для енергетики України – МЕА

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попереджає, що майбутня зима стане найсерйознішим випробуванням для енергетики України від початку російського вторгнення.

Про це повідомляє The Guardian.

"Майбутня зима стане найважчим випробуванням для енергетичної мережі України з моменту вторгнення РФ, оскільки численні електростанції зруйновані або пошкоджені", - заявили в агентстві.

МЕА запропонувало десять заходів для відновлення української енергетичної інфраструктури, однак не сказано, які саме.

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"Енергосистема України витримала останні дві зими… Але ця зима буде, безумовно, найсуворішим випробуванням", — зазначив генеральний директор МЕА Фатіх Бірол у пресрелізі, який супроводжує звіт.

У звіті йдеться, що у 2022 та 2023 роках "близько половини генеруючих потужностей України було окуповано російськими військами, знищено або пошкоджено, а приблизно половина великих мережевих підстанцій пошкоджена ракетами та безпілотниками".

З огляду на те, що Україна втратила понад дві третини своїх потужностей з виробництва електроенергії після російського вторгнення, йдеться про "значний розрив між доступним постачанням електроенергії та піковим попитом".

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За словами Біроля, українська енергосистема цієї зими зіткнеться з найбільшими викликами у сфері енергобезпеки.

Він закликав європейські країни прискорити постачання обладнання та запчастин для відновлення пошкоджених об’єктів та вжити заходів для їх захисту від атак безпілотників.

Нагадаємо:

За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

ЄС, допомагаючи Україні у сфері енергетики перед майбутньою зимою, діятиме "у трьох сферах: ремонт, підключення і стабілізація".