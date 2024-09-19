Автовиробники ЄС просять відкласти впровадження жорсткіших правил щодо викидів

Автовиробники ЄС тиснуть на Брюссель з проханням відкласти запровадження жорсткіших правил щодо викидів.

Про це повідомляє Financial Times.

Європейські автовиробники заявили, що вони стикаються з перспективою багатомільярдних штрафів або значного скорочення виробництва, коли нові стандарти викидів вуглецю в ЄС набудуть чинності у 2025 році, що посилює тиск на Брюссель з метою пом'якшення правил.

Європейський орган автомобільної промисловості (Acea), до якого входять керівники Renault, Nissan і Toyot, закликав до термінового перегляду правил щодо викидів, які мають бути застосовані у 2025 році, і заборони на нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння у 2035 році.

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Обидва ці заходи є ключовими елементами кліматичного закону ЄС "Зелена угода", який має на меті підштовхнути блок до нульових викидів до 2050 року.

Автовиробники заявили, що не хочуть зупиняти перехід на екологічно чисті транспортні засоби, але значне уповільнення продажів електромобілів має серйозні наслідки для їхнього виробництва.

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Нагадаємо:

У серпні 2024 року в Євросоюзі попит на автомобілі був найнижчим за три роки, а продажі електромобілів впали на 44%.