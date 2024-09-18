В Асоціації енергоефективних міст розповіли, з яким дефіцитом генерації Україна увійде в зиму

Українські енергетики зможуть підготувати до роботи до початку грудня 2024 року з урахуванням відновленої генерації приблизно 14-15 ГВт генерувальних потужностей, що залишить енергосистему з очікуваним дефіцитом близько 4 ГВт, який неможливо покрити повністю імпортом.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації енергоефективних міст України (АЕГУ) Святослав Павлюк під час дискусії "Зберігаючи світло: битва за українську електромережу", передає "Інтерфакс-Україна".

"Це (дефіцит генерації - ред) загалом становить до 20% виробітку. Це насправді оптимістична картина", - сказав він.

Як зазначив Павлюк, після початку повномасштабної війни українська енергосистема 2023 року мала у своєму розпорядженні 18 ГВт доступної потужності, однак після серії масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру, починаючи з березня 2024 року, до липня робоча потужність скоротилася до близько 10 ГВт.

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Наразі, додав експерт, ключовим базисом вироблення в українській енергосистемі є три атомні електростанції із загальною встановленою потужністю до 8 ГВт.

При цьому деякі енергоблоки не можуть працювати на повне завантаження через несправність обладнання. Крім того, пошкоджено близько 50% потужностей гідроелектростанцій, загальна встановлена потужність яких до війни становила до 6 ГВт.

Також станом на серпень доступна потужність теплових електростанцій і когенерації сягала 5,5 ГВт.

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У сфері установок із відновлюваними джерелами енергії Україна втратила на окупованих територіях відповідно 80% потужностей вітрових станцій і 20% - сонячних.

"Загалом ми підходимо до цього опалювального сезону в ситуації, коли вся генерація на лівому березі країни здебільшого зруйнована, призупинена або пошкоджена, і вона не працює. При цьому схід країни дуже сильно залежить від системи передачі. Таким чином, функціональність системи передачі абсолютно критично важлива, щоб впоратися з проблемами опалювального сезону", - прокоментував виконавчий директор.

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