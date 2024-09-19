В Німеччині оголосили про кінець енергетичної кризи

Німецький міністр економіки Роберт Габек заявив, що країна подолала нестачу російського газу.

Про це повідомляє Welt.

"Відсутність російського газу більше не відчувається. Дефіциту газу більше немає", – сказав Габек.

Повідомляється, що Німеччина понад два роки, з червня 2022 року, перебуває у стані аварійної ситуації щодо газової безпеки.

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Його активували влітку 2022 року, коли Росія почала скорочувати постачання газу в Німеччину, а потім взагалі перекрила експорт. Цей рівень тривоги досі не зняли, попри те, що найгірші побоювання не справдилися, і Німеччина успішно пройшла дві зими.

До початку великої війни Німеччина була найбільшим імпортером російського газу.

Водночас Габек визнав, що ціни на газ у Німеччині відтепер перевищуватимуть докризовий рівень.

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Нагадаємо:

Припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу.

Німеччина заробила 275 млн євро від участі в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), колишнього підрозділу російської державної енергетичної групи ПАТ "Газпром".