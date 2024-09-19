 Український експорт: вікно відкривається?
Всі розділи
Укр / Рус

В Німеччині оголосили про кінець енергетичної кризи

Четвер, 19 вересня 2024, 15:04 - Олексій Артемчук

Німецький міністр економіки Роберт Габек заявив, що країна подолала нестачу російського газу.

Про це повідомляє Welt.

"Відсутність російського газу більше не відчувається. Дефіциту газу більше немає", – сказав Габек.

Повідомляється, що Німеччина понад два роки, з червня 2022 року, перебуває у стані аварійної ситуації щодо газової безпеки. 

Реклама:

Його активували влітку 2022 року, коли Росія почала скорочувати постачання газу в Німеччину, а потім взагалі перекрила експорт. Цей рівень тривоги досі не зняли, попри те, що найгірші побоювання не справдилися, і Німеччина успішно пройшла дві зими.

До початку великої війни Німеччина була найбільшим імпортером російського газу.

Водночас Габек визнав, що ціни на газ у Німеччині відтепер перевищуватимуть докризовий рівень.

Реклама:

Нагадаємо:

Припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу.

Німеччина заробила 275 млн євро від участі в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), колишнього підрозділу російської державної енергетичної групи ПАТ "Газпром".

енергетика Німеччина газ
Реклама:
Матеріали за темою
Узимку в Україні не буде світла від 4 до 18 годин щодня – доповідь ООН 19 вересня 2024, 14:35
ЄС виділив Україні частину коштів з російських активів на ремонт енергетики 19 вересня 2024, 13:57
Фонд декарбонізації приймає заявки на фінансування енергоефективних проєктів: зібрав 380 млн 19 вересня 2024, 12:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті