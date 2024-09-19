"Укрнафта" збільшує продажі кави та хот-догів на АЗК і змінює "кіоски" на маркети
"Укрнафта" збільшує непаливні продажі у власній мережі автозаправних комплексів. За 8 місяців 2024 року виручка від реалізації супутніх товарів та послуг зросла на 104% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Згідно з повідомленням, кількість непаливних чеків виросла на 71% порівняно з січнем-серпнем 2023 року.
Загалом було продано 9,1 млн одиниць товару порівняно з 5,3 млн за аналогічний період минулого року.
"Конверсія - співвідношення між паливними та непаливними продажами - складає 0,29. В 2023 році було 0,21, в 2022 - 0,12", - йдеться в повідомленні.
В "Укрнафті" також зазначили, що компанія продовжує переобладнання АЗК, відкриваючи маркети там, де раніше був продаж з "кіосків".
Нагадаємо:
Станов на червень 2024 року "Укрнафта" вдвічі збільшила непаливні продажі. За 5 місяців 2024 року виручка сягнула 260 млн грн, що вдвічі більше, ніж у 2023, коли за такий же період було 126 млн грн.