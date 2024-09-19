ЄС вимагає від Apple відкрити доступ до операційної системи iPhone конкурентам

Apple отримала попередження від Європейського Союзу про необхідність відкрити свої суворо захищені операційні системи iPhone та iPad для конкурентних технологій, інакше компанії загрожують значні штрафи.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Європейські регулятори оголосили, що згідно з Актом про цифрові ринки (DMA) Apple має дотримуватися нових жорстких законів, які вимагають зробити операційні системи повністю сумісними з іншими технологіями.

Брюссельська влада дала компанії шість місяців на виконання цих вимог, інакше їй загрожують майбутні санкції.

Реклама:

Хоча це оголошення ще не є офіційним розслідуванням, ЄС прагне змусити Apple переробити свої сервіси, щоб надати можливість іншим компаніям отримати доступ до операційних систем iPhone і iPad.

"Сьогодні вперше ми використовуємо процедури специфікації в межах DMA, щоб направити Apple до ефективного дотримання вимог щодо інтероперабельності," — заявила комісар ЄС з конкуренції Маргрете Вестагер. "Ефективна інтероперабельність, наприклад зі смартфонами та їхніми операційними системами, відіграє важливу роль у цьому."

Apple заявила, що вже створила способи для розробників запитувати додаткову інтеграцію з операційними системами iPhone та iPad, при цьому зберігаючи безпеку користувачів. Компанія також зазначила, що підрив захисту, вбудованого в її системи, може поставити під загрозу європейських споживачів.

Реклама:

Однією з цілей DMA є забезпечення доступу інших розробників до ключових функцій Apple, таких як голосові команди Siri та чип для платежів.

ЄС може пізніше розпочати офіційне розслідування, якщо Apple не дотримається вимог DMA, що врешті-решт може призвести до великих штрафів, до 10% від річного глобального доходу.

Нагадаємо:

Meta може отримати штраф до 10% річного доходу від Європейського Союзу за звинувачення у спробах домінувати на ринку оголошень, що підриває конкурентоспроможність.

Apple програла суд проти рішення регуляторів ЄС, за яким компанія має сплатити 14,4 мільярда доларів заборгованих податків Ірландії. Сама країна також оскаржувала рішення ЄС.