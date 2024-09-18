"Укрзалізниця" відновила рух поїздів до Відня
Середа, 18 вересня 2024, 12:26 -
Австрійська залізниця відновлює рух поїздів до столиці Австрії, де декілька днів вони не курсували через повінь у Європі.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Як йдеться в повідомленні, австрійська залізниця відкриває рух залізницею, що сполучає Відень та Будапешт.
Оновлення щодо руху поїздів:
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- Безпересадкові вагони Київ — Відень вже прямують до Відня та відправляться 18 вересня з Відня;
- Поїзд №146 Чоп — Відень також відновлює звичний маршрут до Відня.
В УЗ зазначили, що поїзд №143 Відень — Чоп відновить курсування з Відня, починаючи від 19 вересня. 18 вересня він відправиться все ще з прикордонної станції Хедьєшалом в Угорщині, проте дістатись Хедьєшалома чи Будапешта вже можливо залізницею.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" повідомляла про затримки та зміни у маршрутах Європи через повінь.
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