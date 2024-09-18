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Укр / Рус

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів до Відня

Середа, 18 вересня 2024, 12:26 - Віктор Волокіта

Австрійська залізниця відновлює рух поїздів до столиці Австрії, де декілька днів вони не курсували через повінь у Європі. 

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Як йдеться в повідомленні, австрійська залізниця відкриває рух залізницею, що сполучає Відень та Будапешт.

Оновлення щодо руху поїздів:

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  • Безпересадкові вагони Київ — Відень вже прямують до Відня та відправляться 18 вересня з Відня;
  • Поїзд №146 Чоп — Відень також відновлює звичний маршрут до Відня.

В УЗ зазначили, що поїзд №143 Відень — Чоп відновить курсування з Відня, починаючи від 19 вересня. 18 вересня він відправиться все ще з прикордонної станції Хедьєшалом в Угорщині, проте дістатись Хедьєшалома чи Будапешта вже можливо залізницею.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" повідомляла про затримки та зміни у маршрутах Європи через повінь.

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Укрзалізниця Австрія
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Економічна правда
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