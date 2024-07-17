ВР у першому читанні прийняла законопроєкт, який "закриває корупційні дірки у будівництві"

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Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

"За основу - 276. Пропонують відкрити ціни, які ховають закупівельники: оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)", - написав депутат.

На думку голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, цей законопроєкт "закриває серйозні корупційні дірки у будівництві. У тому числі — у будівництві фортифікацій".

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"Зараз з інформації на Prozorro неможливо визначити, чи є корупція на будівництві. Все тому, що замовники від держави не публікують інформацію про ціни на будівництві: бетону, деревини та інших матеріалів.

100 мільйонів на будівництво школи — це багато чи мало? Без цін на будматеріали зрозуміти — неможливо. Законопроєкт же – зобовʼяже, аби всі ціни стали публічними для журналістів та громадян", – зазначає Шабунін.

Ініціаторка законопроєкту – голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна.

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Економічна правда