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ВР у першому читанні прийняла законопроєкт, який "закриває корупційні дірки у будівництві"

Середа, 17 липня 2024, 14:50 - Віктор Волокіта
 
Getty Images

Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.   

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

"За основу - 276. Пропонують відкрити ціни, які ховають закупівельники: оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)", - написав депутат. 

На думку голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, цей законопроєкт "закриває серйозні корупційні дірки у будівництві. У тому числі — у будівництві фортифікацій".

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"Зараз з інформації на Prozorro неможливо визначити, чи є корупція на будівництві. Все тому, що замовники від держави не публікують інформацію про ціни на будівництві: бетону, деревини та інших матеріалів. 

100 мільйонів на будівництво школи — це багато чи мало? Без цін на будматеріали зрозуміти — неможливо. Законопроєкт же – зобовʼяже, аби всі ціни стали публічними для журналістів та громадян", – зазначає Шабунін. 

Ініціаторка законопроєкту – голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна.

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Економічна правда 

Верховна рада закон корупція будівництво Prozorro
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