Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
Четвер, 19 вересня 2024, 10:26 -
Середній курс долара до гривні у банках України не змінився: на четвер 19 вересня долар коштує 41,80 грн, євро збільшився на 5 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,30 - 41,80 грн (курс на 13 вересня – 41,35 - 41,80 грн);
- Євро – 46,00 - 46,60 грн (курс на 13 вересня – 45,90 - 46,55 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,72 – 41,80 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,45 – 46,60 грн.
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 41,10 - 41,70 грн;
- Ощадбанк – 41,25 - 41,85 грн;
- Укрсиббанк – 41,20 - 41,78 грн;
- ПУМБ – 41,40 – 41,90 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank - 41,485 грн.
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Нагадаємо:
Офіційний курс долара збільшився у четвер: іноземна валюта додав у ціні 4 копійки.
Економічна правда.
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