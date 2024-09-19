Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Середній курс долара до гривні у банках України не змінився: на четвер 19 вересня долар коштує 41,80 грн, євро збільшився на 5 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,30 - 41,80 грн (курс на 13 вересня – 41,35 - 41,80 грн);

Євро – 46,00 - 46,60 грн (курс на 13 вересня – 45,90 - 46,55 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,72 – 41,80 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,45 – 46,60 грн.

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,10 - 41,70 грн;

Ощадбанк – 41,25 - 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,20 - 41,78 грн;

ПУМБ – 41,40 – 41,90 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank - 41,485 грн.

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Нагадаємо:

Офіційний курс долара збільшився у четвер: іноземна валюта додав у ціні 4 копійки.

Економічна правда.