Долар та акції зростають після зниження відсоткової ставки ФРС – Reuters

Долар зміцнився, дохідність довгострокових облігацій зросла, а азійські акції піднялися після того, як Федеральна резервна система США оголосила про зниження ставки на 50 базисних пунктів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс S&P 500 досяг рекордного максимуму вночі, і хоча він закрився трохи нижче, ф'ючерси зросли на 1% протягом азійського торгового дня. Ф'ючерси на Nasdaq також піднялися на 1%.

Ф'ючерси на європейські акції також зросли на 1%, а на FTSE – на 0,8%.

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Японський індекс Nikkei стрибнув на 2,3%, а фондові ринки в Австралії та Індонезії досягли рекордних максимумів, тоді як очікування стимулів у Китаї знизили дохідність китайських облігацій і підняли індекси акцій у Гонконгу та на материковому Китаї.

ФРС знизила діапазон для базової ставки на 50 базисних пунктів до 4,75%-5%, чого й очікували трейдери перед ухваленням рішення. Спочатку долар різко впав, досягнувши дворічного мінімуму щодо фунта стерлінгів, але потім різко відновився.

Увага тепер звернена на Банк Англії, де інфляція в секторі послуг зменшила ймовірність зниження ставки. Ринки оцінюють шанси на збереження ставки на рівні 5%, з 19% ймовірністю зниження на 25 базисних пунктів.

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В інших частинах Азії зростаючі очікування пом'якшення політики знизили дохідність китайських облігацій і підняли індекс CSI300 на 0,7%, при цьому акції в сфері нерухомості та алкогольної продукції показали найбільший приріст.

Індекс Hang Seng у Гонконгу виріс на 1,9%.

Юань Китаю досяг 16-місячного максимуму на рівні 7,06 за долар. Очікується, що Китай знизить свою основну ставку та ставки за кредитами в п’ятницю, як показало опитування Reuters.

Широкий індекс акцій MSCI для Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії зріс на 1% до тритижневого максимуму.

Єдиним негативним чинником стало повернення Південної Кореї після свят із великими розпродажами акцій виробників чипів, після песимістичного прогнозу від Morgan Stanley, який знизив цільову ціну акцій SK Hynix удвічі. Акції SK Hynix впали на 6%, а акції Samsung – на 1,6%.

Очікується, що зниження ставки ФРС підтримає витрати та економіку США, а також спонукає інші центральні банки знизити ставки.

Нагадаємо:

Федеральна резервна система США (ФРС) знизила базову ставку на 50 базисних пунктів до цільового діапазону 4,75%-5,0% уперше з 2020 року.