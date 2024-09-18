У Харкові відновлює роботу друкарня "Фактор-Друк", яку росіяни атакували ракетами 23 травня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зараз підприємство друкує підручники до нового навчального року та набирає на роботу співробітників.

Після ракетного удару в друкарні вже розібрали завали, частково відремонтували приміщення, запустили нове обладнання.

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Але працювати як раніше, виробництвом повного циклу від проєкту до обкладинки, тут ще не можуть.

Тому надруковані книжки передають іншим друкарням, аби на них зробили обкладинки та передали у магазини та школи, пише видання.

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Нагадаємо:

Після обстрілу друкарні "Фактор-друк" у Харкові в четвер 23 травня було знищено понад 50 тисяч книг, постраждали як мінімум три видавництва: "Vivat", "Клуб сімейного дозвілля" ("КСД") та "Ранок".