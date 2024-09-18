В Росії посилюються проблеми з платежами через Туреччину

Турецькі банки почали блокувати транзитні платежі з Росії в Європу.

Про це повідомляють "Ведомости".

Банки Туреччини почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до Євросоюзу та інших країн.

Повідомляється, що минулого разу схожа ситуація спостерігалася на початку 2024 року, коли турецькі банки почали побоюватися вторинних санкцій США за роботу з російськими компаніями. Тоді трансакції поступово відновилися.

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Проблеми Росії з транзитними платежами через Туреччину знову з'явилися влітку 2024 року. Європейські банки періодично почали відмовлятися приймати у турецьких оплату за товари на користь постачальників російського бізнесу.

"Посилення жорсткості з боку європейських кредитних організацій призвело до того, що на початку вересня вже турецькі банки стали відмовляти в проведенні транзитних платежів", – зазначають у виданні.

Водночас турецький держбанк Emlak Katılım, який формально не проводить транзитні платежі, на тлі відмови інших кредитних організацій від таких операцій ввів за них додаткову комісію, яку можуть собі дозволити тільки великі російські компанії.

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Причина може бути в тому, що турецькі банки почали більше побоюватися санкцій або їх банки-кореспонденти тепер висувають підвищені вимоги до платежів із Туреччини, зазначають у виданні.

Нагадаємо:

Експорт Туреччини в Росію в лютому впав на 33% в річному обчисленні до 670 млн дол у лютому 2024, відносно 1,1 млрд дол у лютому 2023 року.

Використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до ЄС, приносячи Росії мільярдні прибутки.