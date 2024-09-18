Компанія "Газпрому" подала позови проти п'яти банків Європи через перерваний газовий проєкт

Російська енергокомпанія RusChemAlliance подала позови проти п'яти європейських банків, які припинили фінансування будівництва газового проєкту в Росії після того, як Захід ввів санкції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Позови, всі з яких були подані до Арбітражного суду Санкт-Петербурга, адресовані італійському банку UniCredit та німецьким банкам Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank і Landesbank Baden-Württemberg.

RusChemAlliance, спільне підприємство, яке на 50% належить російському газовому гіганту "Газпром", подало кілька інших позовів проти європейських банків після того, як німецька компанія з виробництва промислових газів Linde припинила роботи на заводі зі скраплення природного газу в балтійському порту Усть-Луга у 2022 році.

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Суд у Санкт-Петербурзі заморозив деякі активи компанії Linde в Росії та наказав заморозити частину її активів за межами Росії у спробі відшкодувати збитки, пов’язані з раптовим припиненням будівництва газопереробного заводу.

Той самий суд раніше зобов'язав усі п'ять європейських банків виплатити компенсації.

Нагадаємо:

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Щонайменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови проти "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їх загальна сума досягла 18,6 мільярда євро, або 20,6 мільярда доларів.