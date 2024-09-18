 Український експорт: вікно відкривається?
Всі розділи
Укр / Рус

Хакери отримали найбільшу в історії виплату у 75 мільйонів доларів за вимагання

Середа, 18 вересня 2024, 17:00 - Олексій Артемчук

Хакери з Dark Angels отримали виплату у 75 млн доларів, що наразі є найбільшою виплаченою сумою за вимагання у кіберпросторі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що платіж хакерам відбувся трьома частинами в біткоїнах. Початкова вимога хакерів становила 150 млн доларів.

Американська компанія Cencora, на яку було здійснено атаку, займається розповсюдженням фармацевтичних препаратів і дізналася про те, що дані були викрадені з її систем у лютому 2024 року.

Реклама:

Повідомляється, що Cencora, компанія зі штату Пенсільванія, має ринкову капіталізацію близько 46 млрд доларів США. Вона отримала 262 млрд доларів США доходу за останній фінансовий рік.

Нагадаємо:

Протягом першої половини 2024 року кіберзлочинці вкрали 1,58 млрд дол, майже вдвічі більше ніж торік.

Реклама:

хакери США
Реклама:
Матеріали за темою
Суд у США звинуватив шістьох росіян у кібератаках проти України 6 вересня 2024, 13:15
Іран намагався атакувати акаунти Трампа і Байдена у WhatsApp - Meta 24 серпня 2024, 10:50
Українців попередили про кібератаки з тематикою військовополонених Курського напрямку 19 серпня 2024, 16:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті