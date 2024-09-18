Хакери отримали найбільшу в історії виплату у 75 мільйонів доларів за вимагання

Хакери з Dark Angels отримали виплату у 75 млн доларів, що наразі є найбільшою виплаченою сумою за вимагання у кіберпросторі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що платіж хакерам відбувся трьома частинами в біткоїнах. Початкова вимога хакерів становила 150 млн доларів.

Американська компанія Cencora, на яку було здійснено атаку, займається розповсюдженням фармацевтичних препаратів і дізналася про те, що дані були викрадені з її систем у лютому 2024 року.

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Повідомляється, що Cencora, компанія зі штату Пенсільванія, має ринкову капіталізацію близько 46 млрд доларів США. Вона отримала 262 млрд доларів США доходу за останній фінансовий рік.

Нагадаємо:

Протягом першої половини 2024 року кіберзлочинці вкрали 1,58 млрд дол, майже вдвічі більше ніж торік.

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