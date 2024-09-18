Суд скасував штраф у майже півтора мільярда євро проти Google

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Суд загальної юрисдикції ЄС постановив скасувати штраф у розмірі 1,49 млрд євро.

Про це повідомляє Financial Times.

Ця справа від 2019 року, коли Європейська комісія заявила, що компанія Google зловживала своїм домінуючим становищем на ринку щодо продукту під назвою AdSense для пошуку. Тоді Єврокомісія оштрафувала техгіганта на 1,49 мільярда євро, а Google у відповідь оскаржила це рішення.

Єврокомісія стверджувала, що Google зловживав своїм домінуванням на ринку, наклавши низку обмежувальних положень у контракти з вебсайтами третіх сторін, що зрештою завадило конкурентам розміщувати свої оголошення в пошуку на цих вебсайтах.

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Суд загальної юрисдикції ЄС ухвалив рішення, яким підтримує більшість висновків Єврокомісії, однак скасовує рішення, яким Єврокомісія наклала штраф.

У суді додали, що Єврокомісія не взяла до уваги всі відповідні обставини під час оцінки тривалості положень контракту, які вона вважала зловживаннями.

Нині Європейська комісія, якщо вирішить, може оскаржити сьогоднішнє судове рішення до найвищої інстанції – Європейського суду.

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Нагадаємо:

Google програв антимонопольний суд в ЄС на 2,4 млрд євро.