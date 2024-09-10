Google програв суд на понад два мільярди євро в ЄС

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Google програв антимонопольний суд в ЄС на 2,4 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Reuters.

Американський техногігант Google 10 вересня програв антимонопольний суд у Люксембурзі і заплатить штраф у розмірі 2,4 млрд євро (2,67 млрд дол).

Зазначається, що штраф був накладений сім років тому на компанію Alphabet (материнська компанія Google) за використання власного сервісу порівняння цін.

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Суд визнав несправедливою таку перевагу перед більш дрібними європейськими конкурентами.

Судді зазначили, що законодавство ЄС санкціонує не наявність панівного становища, а його неправомірне використання.

"Зокрема, забороняється поведінка субʼєктів господарювання, які займають домінуюче становище, що перешкоджає конкуренції по суті і, таким чином, може завдати шкоди окремим госпсубʼєктам та споживачам", – йдеться у повідомленні.

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Економічна правда.