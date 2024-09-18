МВФ не став відновлювати роботу місії в Росії після обурень в ЄС – росЗМІ

Міжнародний валютний фонд відклав відновлення консультацій з урядом Росії після звернення європейських країн, які заявили, що співпраця з агресором дасть козирі в руки кремлівській пропаганді.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

Місія МВФ не почне роботу, як передбачалося, 16 вересня, повідомив виконавчий директор фонду від Росії Олексій Можин: "Керівництво фонду повідомило російській стороні і раді директорів про те, що роботу місії буде відкладено на невизначений термін. Як причину відкладання місії згадували технічну неготовність місії до проведення консультацій".

Після онлайн-консультацій, які мали розпочатися цього тижня, делегація фонду планувала відвідати Москву для зустрічей із чиновниками 1 жовтня.

Реклама:

За словами джерел Bloomberg і Politico, у фонді пропонували провести очні консультації в третій країні, але зрештою погодилися на поїздку в Росію.

Нагадаємо:

Кілька країн Європейського Союзу оскаржують рішення голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої щодо плану МВФ взаємодіяти з Росією з економічних питань вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.

Реклама:

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний і міністр фінансів Сергій Марченко закликали Міжнародний валютний фонд (МВФ) відмовитися від ідеї відрядження місії в Росію з метою консультацій за статтею IV статуту фонду.

Востаннє місія МВФ приїжджала зі щорічним візитом перед пандемією ковіду в листопаді 2019 р. Потім фонд припинив співпрацю після того, як Володимир Путін розв'язав війну в Україні. Рішення про його відновлення у МВФ пояснили нормалізацією економічної ситуації в Росії та "інституційним обов'язком фонду", який має проводити огляд ситуації в кожній країні "в інтересах усіх своїх членів".