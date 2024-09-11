Пишний та Марченко засудили наміри МВФ відвідати Росію із місією

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний і міністр фінансів Сергій Марченко закликали Міжнародний валютний фонд (МВФ) відмовитися від ідеї відрядження місії в Росію з метою консультацій за статтею IV статуту фонду.

Про це свідчать їхні пости у Фейсбуці.

"Разом з колегами з НБУ ми чітко прокомунікували позицію України про непропустимість роботи з країною-агресором. Ми закликаємо ізолювати державу-агресора, не відновлювати діалог та не легітимізувати російський режим. 4-та стаття угоди МВФ, і будь-які інші формальні причини, не можуть бути передумовою для роботи в рф", - написав Марченко на своїй сторінці.

Зі свого боку Пишний додав, що наслідки відновлення співпраці з РФ з боку МВФ "можуть бути вкрай негативними та точно суперечитимуть глобальному порядку денному".

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"Відновлення співпраці МВФ з рф може бути сприйняте як країною-агресором, так і іншими країнами як розширення можливостей для відновлення діалогу з росією та легітимізацію усіх втрат, завданих Україні", - написав Пишний.

Як повідомлялося, раніше постійний представник МВФ у РФ Аннет Кіобе заявила, що в рамках майбутніх консультацій із Росією за статтею IV група співробітників фонду проводитиме віртуальні обговорення з 16 вересня, а потім вирушить у країну для особистих зустрічей. "Як і у випадку з консультаціями за статтею IV, група співробітників МВФ обговорить економічний розвиток і політику країни", - зазначалося в заяві.

Нагадаємо:

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив, що місія Фонду відвідає Росію для обговорення "економічного розвитку і політики країни".

МВФ стане першим великим міжнародним фінансовим органом, який відправить свою офіційну місію до Росії після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Місія МВФ розпочне роботу в онлайн-форматі 16 вересня і продовжить візитом делегації до Москви для зустрічей з російськими офіційними особами, де обговорюватимуть економічний розвиток і політику країни.

Фонд не надає кредитування Росії з 1998 року, а технічну допомогу – з 2022 року. Остання щорічна місія МВФ відвідала Росію в листопаді 2019 року, перед початком пандемії COVID.

Багато західних країн порушували питання про можливість виключення Росії з МВФ після вторгнення в Україну, але це виявилося складним питанням через небажання інших членів з великими квотами голосів, таких як Китай та Індія.