Конгресмени закликали Байдена схвалити експорт скрапленого газу до України

Конгресмени від Демократичної партії США закликали президента країни Джо Байдена прискорити видачу схвалень на експорт скрапленого природного газу до Східної Європи та, зокрема, в Україну.

Про це йдеться у листі, який ініціювала співголова українського конгресового кокусу в Палаті представників, конгресвумен-демократка Марсі Каптур, передає Укрінформ.

Крім неї, звернення підтримали іще 11 її однопартійців у Палаті представників.

У листі Каптур закликала також Міністерство енергетики США "визначити пріоритети та прискорити перегляд проєктів, які забезпечать поставку СПГ для України та інших східноєвропейських союзників", адже зараз міністерство "відновлює розгляд заявок для отримання дозволу на експорт СПГ до країн які не є учасницями угоди про зону вільної торгівлі із США".

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"Ми повинні переконатися, що нові домовленості про експорт не вплинуть на ціни на енергоносії для американських споживачів і бізнесу. Однак суспільні інтереси також вимагають зважити, наскільки експорт СПГ сприяє геополітичній стабільності та слугує інтересам нашої національної безпеки.

Все більш агресивні дії Росії щодо української інфраструктури, включаючи електро- та газопостачання, підкреслюють нагальну потребу в наданні допомоги Україні у відновленні та відбудові, а також у диверсифікації та убезпеченні енергоресурсів", - йдеться у листі.

Автори згадали про нещодавнє виділення Білим домом понад 800 мільйонів доларів на енергетичні потреби в Україні і наголосили, що це життєво важливе фінансування, яке допоможе "відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену війною, розширити виробництво електроенергії, заохотити інвестиції приватного сектору та захистити енергетичну інфраструктуру України".

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"Не менш важливим буде надання Україні можливості замінити поставки природного газу після закінчення контракту з "Газпромом" наприкінці цього року. Ми вважаємо, що зменшення залежності України від російських енергоносіїв зміцнить енергетичну безпеку України і відповідатиме ширшим стратегічним цілям щодо зменшення впливу Росії в регіоні та зменшення важелів впливу, які ворожі гравці, такі як Росія, мають на наших союзників", - йдеться у листі.

Автори звернення стверджують, що будь-які затримки з наданням додаткових поставок СПГ в Україну та наших східноєвропейських союзників можуть поставити під загрозу європейську енергетичну безпеку та стабільність ринку в довгостроковій перспективі.

"Ми не повинні посилати неоднозначні сигнали нашим союзникам, які хочуть назавжди позбутися залежності від Володимира Путіна. Ми вважаємо, що Сполучені Штати повинні продемонструвати свою відданість підтримці суверенітету і стійкості України, визначивши пріоритети і прискоривши розгляд проєктів, які постачатимуть СПГ в Україну і Східну Європу", - зазначили конгресмени.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 1 вересня підписав закон про підвищення акцизів на пальне.

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі. Перший етап підвищення припав на 1 вересня 2024 року.

З 1 вересня 2024 року ставка акцизу для пального зросла:

на бензин – 242,6 євро/1 000 л;

на дизельне паливо: 177,6 євро/1 000 л;

на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном – 148 євро/1 000 л.

Наступний етап підвищення акцизів на пальне запланований на 1 січня 2025 року.