Нафта зростає в ціні: причини

Нафта зростає на побоюваннях щодо видобутку в США, очікується скорочення запасів нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад виросли на 34 центи, або на 0,5%, до 73,09 дол за барель. Ф'ючерси на нафту Brent на жовтень зросли на 49 центів, або на 0,7%, до 70,58 дол за барель.

Обидва контракти зросли на попередній сесії, оскільки вплив урагану "Франсін" на видобуток в Мексиканській затоці протидіяв занепокоєнню китайського попиту напередодні рішення Федерального резерву США про зниження процентної ставки, яке повинно позитивно вплинути на настрої інвесторів в нафту.

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Понад 12% видобутку нафти і 16% видобутку природного газу в Мексиканській затоці США залишаються поза мережею.

Очікується, що ФРС почне цикл пом'якшення в середу, а ф'ючерси на фонди ФРС показують, що зараз ринки оцінюють ймовірність того, що центральний банк знизить ставки на 50 базисних пунктів, на рівні 69%.

Зниження відсоткової ставки зменшить вартість запозичень і потенційно може підняти попит на нафту, підтримавши економічне зростання.

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Нагадаємо:

Китай наростив обсяги закупівель нафти до найбільших значень за 14 місяців.