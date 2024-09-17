 Український експорт: вікно відкривається?
Всі розділи
Укр / Рус

Суд визнав незаконним виділення землі під ТРЦ на озері Вирлиця в Києві

Вівторок, 17 вересня 2024, 20:15 - Віктор Волокіта
 

Касаційний господарський суд Верховного Суду у вівторок ухвалив рішення щодо незаконності виділення Київською міською радою 2005 року забудовникам із фірми "Мрія-Інвест" 20 га на озері Вирлиця в Дарницькому районі Києва під будівництво розважального центру.

Про це повідомляється на сторінці Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ). 

Київська міська рада в 2005 році з порушеннями віддала землю під будівництво розважального центру.

"Щоб врятувати озеро, КЕКЦ та прокуратура розпочали суд. Суд першої інстанції був програний, натомість апеляція була нами виграна і сьогодні ми виграли касацію. Київській громаді було повернено 20 га землі", – сказано в повідомленні.

Реклама:

КЕКЦ разом із Київською міською прокуратурою виграли Верховний (Касаційний господарський) суд України проти Київради та забудовників і фірми "Мрія-Інвест" 17 вересня.

Озеро Вирлиця розташоване на південному сході Києва поруч із однойменною станцією метрополітену та житловим масивом "Харківський". 

Нагадаємо:

Реклама:

У 2021 році повідомлялося, що бізнесмен та колишній нардеп Віталій Хомутиннік планував побудувати великий торгово-розважальний центр на прибережній частині озера Вирлиця у Києві, місцеві жителі виступали категорично проти.

Київ будівництво земля суд
Реклама:
Матеріали за темою
У ЛУН порахували, за скільки часу можна продати квартиру в Києві, Одесі та Львові 17 вересня 2024, 16:40
Прокуратура підозрює топпосадовця КМДА у вимаганні "компромісних" хабарів від перевізників 17 вересня 2024, 13:25
У Києві повноцінно запрацювала синя гілка метро 12 вересня 2024, 11:03
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті