Суд визнав незаконним виділення землі під ТРЦ на озері Вирлиця в Києві

Касаційний господарський суд Верховного Суду у вівторок ухвалив рішення щодо незаконності виділення Київською міською радою 2005 року забудовникам із фірми "Мрія-Інвест" 20 га на озері Вирлиця в Дарницькому районі Києва під будівництво розважального центру.

Про це повідомляється на сторінці Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ).

Київська міська рада в 2005 році з порушеннями віддала землю під будівництво розважального центру.

"Щоб врятувати озеро, КЕКЦ та прокуратура розпочали суд. Суд першої інстанції був програний, натомість апеляція була нами виграна і сьогодні ми виграли касацію. Київській громаді було повернено 20 га землі", – сказано в повідомленні.

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КЕКЦ разом із Київською міською прокуратурою виграли Верховний (Касаційний господарський) суд України проти Київради та забудовників і фірми "Мрія-Інвест" 17 вересня.

Озеро Вирлиця розташоване на південному сході Києва поруч із однойменною станцією метрополітену та житловим масивом "Харківський".

Нагадаємо:

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У 2021 році повідомлялося, що бізнесмен та колишній нардеп Віталій Хомутиннік планував побудувати великий торгово-розважальний центр на прибережній частині озера Вирлиця у Києві, місцеві жителі виступали категорично проти.