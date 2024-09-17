Через брак кадрів російські компанії частіше наймають на роботу підлітків – росЗМІ

З початку 2024 року в Росії зріс попит на працю неповнолітніх: компанії запропонували понад 3 мільйони вакансій молодим людям віком від 14 до 18 років.

Про це повідомляє російське видання "Известия".

Кількість запрошень на роботу на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Наразі в середньому по двоє-троє підлітків працюють у російських компаніях різного розміру.

Інший рекрутинговий сервіс РФ підтверджує, що підлітків найчастіше беруть на роботу касирами, кур'єрами, збирачами замовлень та операторами кол-центрів.

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Головною причиною зростання попиту на працю підлітків є дефіцит робочої сили на тлі низького рівня безробіття в Росії, пише видання.

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