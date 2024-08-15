"Укренерго" на першому спецаукціоні на допоміжні послуги викупила всі необхідні потужності

НЕК "Укренерго" на першому достроковому спецаукціоні з придбання послуг із надання швидкого резерву підтримки частоти на 5 років, за попередніми результатами, викупила всі необхідні 99 МВт потужності.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

За його інформацією, аукціон продемонстрував високий рівень конкуренції: у ньому взяли участь 39 учасників (генеруючих одиниць), які зробили 230 пропозицій.

Попередніми переможцями стали 12 компаній, які запропонували найнижчі ціни за надання послуги з РПЧ: від 589 грн до 1001 грн за мегават. Середньозважена ціна за мегават – менше 700 грн.

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"Нагадуємо, що прайс-кеп на ринку допоміжних послуг з надання РПЧ складає 1339,82 грн за мегават", - розповів Кудрицький.

Згідно з Правилами ринку, остаточні результати аукціону будуть оголошені після завершення терміну на оскарження.

"Пропозиція в кожній годині значно перевищувала виставлену на аукціон потребу і складала до 368 МВт. Для порівняння: за 15 днів серпня пропозиція на добових аукціонах з придбання послуги надання РПЧ, в середньому, покривається на 22% і не перевищує 30 МВт (при потребі 99 МВт)", - зауважив голова правління "Укренерго".

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Він також розповів, що переможці аукціону матимуть фіксований у євро контракт з "Укренерго" на надання послуг з РПЧ на 5 років, з відтермінуванням надання послуги на один рік із моменту проведення аукціону.

Тобто, інвестори матимуть час до жовтня 2025 року, щоб побудувати електростанцію чи установки збереження енергії та пройти сертифікацію обладнання із надання цього виду резерву.

Нагадаємо:

Допоміжні послуги з надання резерву підтримки частоти – це послуга з готовності генеруючого обладнання постійно реагувати на зміну частоти в енергосистемі. Це швидкий резерв, який надається автоматично, не пізніше ніж через 30 секунд. Цей вид резерву необхідний для стабільної синхронної роботи європейської та української енергосистем.

Наступний довгостроковий аукціон відбудеться 22 серпня, на послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти (АРВЧ).

Економічна правда