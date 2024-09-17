Україна може експортувати біометан вже у листопаді 2024 року

Україна може розпочати експорт біометану в Європу у листопаді 2024 року після достатнього накопичення запасів у сховищах та належної підготовки персоналу.

Про це заявив голова правління ГС "Біоенергетична асоціація України" Георгій Гелетуха, передає Укрінформ.

Він повідомив, що зараз в Україні є 7 біометанових заводів, які планують запуститися до кінця 2024 року. Із них два виробляють зріджений біометан і не потребують підключення до ГТС.

"А 5 будуть підключатися до газових мереж: один - до "Оператора ГТС України", чотири - до розподільних мереж. Наскільки знаю, найбільш готові двоє із тих заводів, що підключатимуться до розподільних мереж", - зауважив Гелетуха. За його словами, ці підприємства уже мають договори на підключення.

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Водночас, експерт наголосив, що закон, який відкрив можливості для експорту біометану, передбачає, що газ спочатку потрібно місяць закачувати у газосховища. Для цього виробники біометану повинні навчитися працювати із платформою ОГТСУ, а для самого здійснення експорту - розібратися із механізмами газового ринку.

"Думаю, це займе певний час. Потім виробники біометану будуть місяць закачувати газ. Думаю, у листопаді хтось уже накопичить партію біометану й буде готовий її експортувати", - сказав Гелетуха.

За його оцінкою, всі 7 біометанових заводів, які планують розпочати роботу, можуть виробляти 111 млн кубометрів газу на рік. Ті два заводи, які найбільш готові до початку роботи, можуть виробляти загалом 6 млн кубометрів біометану на рік.

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Експерт зауважив, що наразі рано робити прогнози на 2025 рік щодо розвитку біометанового виробництва, адже потенційні інвестори чекатимуть на перші результати експорту біометану.

Нагадаємо:

В Україні є 7 біометанових проєктів, які планують запустити вже 2024 року.