У 2025 році бюджет Мінцифри може зрости на понад 60%: на що витрачатимуть

У проєкті закону про державний бюджет України на 2025 рік для Міністерства цифрової трансформації передбачили понад 4 мільярди.

Про це повідомляється в законопроєкті про держбюджет №12000 та пояснювальній записці до цього.

4,16 млрд грн — це загальна сума видатків, які передбачені для Мінцифри у проєкті держбюджету на 2025 рік. У 2024-му фінансування було меншим і становило 2,5 мільярда гривень.

Гроші планують спрямувати на реалізацію таких ініціатив:

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підтримка інноваційних проєктів для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони (Brave1) — 2 986,3 млн грн;

розширення функціональних спроможностей Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" — 480,6 млн грн;

функціонування освітнього мобільного додатка "Мрія" в структурі Єдиного державного вебпорталу електронних послуг — 200,5 млн грн;

розвиток, адміністрування і функціонування державних електронних інформаційних ресурсів — 133,6 млн грн;

функціонування мультимедійної платформи "UNITED 24" — 96 млн грн;

впровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах — 40,8 млн гривень.

223 мільйони гривень підуть на "керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" (зарплати, комунальні послуги тощо).

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Нагадаємо:

У 2025 році передбачається скорочення бюджету Держкіно на майже 70%.

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