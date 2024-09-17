У Мінагро планують отримати кілька мільярдів від оренди держземлі у 2025 році

Віталій Коваль фото: уп

Україна у 2025 році зможе отримати декілька млрд гривень від оренди державних земель завдяки впровадженню програми "Земельний банк".

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час презентації "Прозора оренда землі: Фонд держмайна презентує проєкт "Земельний банк", передає Укрінформ.

"За нашими розрахунками, вже наступного року Україна отримуватиме кілька мільярдів гривень від оренди державної землі. Це той результат, який ми разом забезпечимо, адже без ініціативи бізнесу, маленьких та інших підприємців його не буде. Дуже важливо, щоб ми перейшли від агрокраїни до аграрно-індустріальної", - сказав Коваль.

За його словами, метою проєкту стала можливість дати українським аграріям у законному руслі користуватись державною сільськогосподарською землею. "Земельний банк" дозволить прозоро суборендувати державну землю на 14 років для вирощування однорічних насаджень та на 25 років для культур, які потребують більшого терміну.

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"Для аграріїв це означає можливість прогнозувати свою діяльність у проміжку 14-25 років. Найменша ділянка, яка буде доступна до оренди - 1 га, а найбільша - 3969 га" , - додав Коваль.

Міністр анонсував наступні хвилі "Земельних банків" ("Земельний банк 1" та "Земельний банк 2"), а також тотальну автоматизацію процесів. На його переконання, необхідно прибрати людський фактор від земельних відносин, щоб вони були прозорі й зрозумілі як програми дій.

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ТОВ "Державний земельний банк" 30 серпня оголосило на Prozorro.Продажі про перші 16 аукціонів з оренди державних сільськогосподарських земель.