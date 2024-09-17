Intel відкладає будівництво заводів у Польщі та Німеччині: причини

Американська компанія Intel відкладає будівництво заводів із виробництва мікросхем у Польщі та Німеччині щонайменше на два роки.

Про це повідомляє пресслужба Intel.

"Ми повинні продовжувати діяти в терміновому порядку, щоб створити більш конкурентоспроможну структуру витрат і досягти мети економії в 10 млрд дол, про яку ми оголосили минулого місяця", – зазначив гендиректор Intel Пет Гелсінгер.

В Intel також заявили, що будуть узгоджувати запуск своїх проєктів у Малайзії з ринковими умовами та збільшенням використання існуючих потужностей, але запевнили, що плани в США залишаться незмінними.

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Зокрема, Intel отримає до 3 млрд дол прямого фінансування від уряду США для збільшення виробництва напівпровідників для американських військових. Згідно із заявою компанії, це є частиною зусиль, спрямованих на "захист внутрішнього ланцюжка поставок мікросхем".

Повідомляється, що окрім цього, Intel оголосила про плани скорочення 15% персоналу в рамках ініціативи з економії витрат.

Водночас компанія повідомила про партнерство з Amazon Web Services, що включає спільні інвестиції в розробку мікросхем на замовлення.

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Нагадаємо:

Корпорація Intel обговорює різні сценарії для скорочення збитків, включаючи поділ бізнесу з розробки та виробництва продукції, а також те, які заводські проекти потенційно можуть бути згорнуті.