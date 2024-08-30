Intel розглядає можливість поділу бізнесу, щоб скоротити збитки – Bloomberg

Корпорація Intel обговорює різні сценарії для скорочення збитків, включаючи поділ бізнесу з розробки та виробництва продукції, а також те, які заводські проекти потенційно можуть бути згорнуті.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Потенційне відокремлення або продаж ливарного підрозділу Intel, який займається виробництвом мікросхем для зовнішніх клієнтів, стало б викликом для головного виконавчого директора Пета Гелсінгера.

Гелсінгер розглядає цей бізнес як ключ до відновлення позицій Intel серед виробників мікросхем і сподівається, що з часом він зможе конкурувати з такими компаніями, як Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, яка була першопрохідцем у ливарному виробництві.

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Але більш імовірно, що Intel зробить менш драматичний крок, перш ніж досягне цієї точки, наприклад, призупинить деякі з своїх планів розширення, кажуть експерти. Компанія вже уклала угоди з проектного фінансування з Brookfield Infrastructure Partners і Apollo Global Management.

У Гелсінгера з Intel закінчується час, щоб здійснити вкрай необхідний поворот. Він намагається розширити мережу заводів виробника мікросхем в той самий час, коли продажі скорочуються, що є збитковою пропозицією. Минулого кварталу компанія зазнала чистих збитків у розмірі 1,61 мільярда доларів, і аналітики прогнозують ще більше на наступний рік.

Цього року акції Intel впали на 60% порівняно з 20% зростанням індексу напівпровідників Філадельфійської фондової біржі, який є основним індикатором індустрії мікросхем.

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Нагадаємо:

OpenAI оцінюється в 80 млрд дол. Майже стільки ж коштує Intel.

На початку серпня компанія Intel втратила понад чверть своєї вартості після оприлюднення радикальних планів зі скорочення чисельності співробітників та відмови від виплат дивідендів.

Економічна правда.