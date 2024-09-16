АРМА виставило на торги велику партію алкоголю компанії російського бізнесмена

Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) виставило на торги арештовану алкогольну продукцію на 14,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

"Для забезпечення ефективної реалізації активів АРМА розбило загальний обсяг арештованого алкоголю на менші лоти", – сказано в повідомленні.

Як пише LIGA.net з посиланням на "Прозорро.Продажі", це алкоголь з Польщі та Італії, який зберігається на складах у селі Солонка Львівської області.

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Найдорожчий лот зі стартовою ціною майже 9,58 млн грн складається із 163 268 пляшок настоянки Żubrówka і лікерної настоянки Soplica.

Другий лот – 76 140 пляшок горілки Żubrówka – виставлено на торги за понад 3,96 млн грн. Ці аукціони заплановані на 2 жовтня.

Третій лот – 14 646 пляшок Sincero Fragolino Rosato та Sincero Fragolino Roso – планують продати 23 вересня. Стартова ціна лота – 684 100 грн.

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Партія алкоголю, виявлена на складах у Солонці, належить ТОВ "Руст Україна". Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Руст Україна" – російський горілчаний магнат та власник холдингу "Російський стандарт" Рустам Таріко.

Активи ТОВ "Руст Україна" та АТ "Банк Форвард" (попередня назва "Російський стандарт") були заарештовані влітку 2022 року з ініціативи Служби безпеки України. Контролером банківської групи Форвард, яка розпалася 29 грудня 2019 року, значився теж Рустам Таріко.

У жовтні 2022 року Таріко внесли до переліку осіб, щодо яких застосували санкції РНБО.

Також АРМА виставило на торги 40 тис літрів гербіцидів. Стартова ціна лоту – майже 3 млн грн. Аукціон заплановано на 20 вересня.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) обрало управителя для стратегічно важливого для держави Овруцького щебеневого заводу у Житомирській області, який раніше належав міськраді Гомеля.