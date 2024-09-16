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"Укрнафта" імпортує бензин та дизпаливо з 5 країн: про яких виробників йдеться

Понеділок, 16 вересня 2024, 16:12 - Віктор Волокіта

ПАТ "Укрнафта" імпортує бензин і дизельне пальне за стандартами Євро-5 зі Швеції, Польщі, Литви, Греції, Кувейту.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зокрема, йдеться про дизельне пальне і бензин виробництва Preem (Швеція), Orlen (Польща), Kuwait National Petroleum Company (Кувейт), Hellenic Petroleum і Motor Oil Hellas (Греція).

Нагадаємо:

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ПАТ "Укрнафта" у першому півріччі 2024 року отримало 10,6 млрд грн чистого прибутку.

Укрнафта бензин
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Економічна правда
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