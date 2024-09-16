"Укрнафта" імпортує бензин та дизпаливо з 5 країн: про яких виробників йдеться
Понеділок, 16 вересня 2024, 16:12 -
ПАТ "Укрнафта" імпортує бензин і дизельне пальне за стандартами Євро-5 зі Швеції, Польщі, Литви, Греції, Кувейту.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зокрема, йдеться про дизельне пальне і бензин виробництва Preem (Швеція), Orlen (Польща), Kuwait National Petroleum Company (Кувейт), Hellenic Petroleum і Motor Oil Hellas (Греція).
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ПАТ "Укрнафта" у першому півріччі 2024 року отримало 10,6 млрд грн чистого прибутку.
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