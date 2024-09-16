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Комітет Ради підтримав реформу Рахункової палати: що вона передбачає

Понеділок, 16 вересня 2024, 13:52 - Віктор Волокіта

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав в першому читанні законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Железняк також перерахував, що передбачає реформа:

  • Розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди),
  • Посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності РП,
  • Прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів, 
  • Формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій
  • Рахункова палата буде мати 11 (замість 13 зараз) членів 
  • Впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.

"Це є вимогою МВФ та США", - додав депутат. 

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Нагадаємо:

Під час аудиту Рахункової палати встановлено, що 3,36 мільярда грн, виділених на закупівлю безпілотних систем, було використано з порушенням нормативно-правових актів. 

Верховна рада Рахункова палата реформа
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