При великих змінах у балансі бюджету на 2025 рік доведеться підвищувати податки – нардеп
Якщо в бюджеті 2025 року будуть великі зміни в доходах та видатках, то, можливо, доведеться підвищити податки, зокрема ПДВ.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк із посиланням на слова представників Мінфіну.
"Мінфін повідомив, що в програмі МВФ є положення, що якщо в Бюджеті 2025 будуть суттєві зміни в доходах та видатках, то буде вимога про додаткове підвищення податків, зокрема ПДВ", - розповів він.
Втім, згідно з поточними показниками, на яких базується проект бюджету на 2025 рік, такої необхідності немає, каже нардеп.
На даному етапі балансування бюджету здійснюватиметься згідно із законопроєктом №11416-д, підготовленим урядом.
Нагадаємо:
Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ.
Економічна правда.