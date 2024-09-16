При великих змінах у балансі бюджету на 2025 рік доведеться підвищувати податки – нардеп

Якщо в бюджеті 2025 року будуть великі зміни в доходах та видатках, то, можливо, доведеться підвищити податки, зокрема ПДВ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк із посиланням на слова представників Мінфіну.

"Мінфін повідомив, що в програмі МВФ є положення, що якщо в Бюджеті 2025 будуть суттєві зміни в доходах та видатках, то буде вимога про додаткове підвищення податків, зокрема ПДВ", - розповів він.

Втім, згідно з поточними показниками, на яких базується проект бюджету на 2025 рік, такої необхідності немає, каже нардеп.

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На даному етапі балансування бюджету здійснюватиметься згідно із законопроєктом №11416-д, підготовленим урядом.

Нагадаємо:

Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ.

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Економічна правда.