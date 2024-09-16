Банки оновили курс валют після вихідних: долар та євро здорожчали

Середній курс долара та євро до гривні у банках України зріс за вихідні: на понеділок 16 вересня долар коштує на 4 копійки більше, євро збільшився на 15 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,10 - 41,60 грн (курс на 13 вересня – 41,15 - 41,56 грн);

Євро – 45,50 - 46,15 грн (курс на 13 вересня – 45,40 - 46,00 грн).

На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,53 – 41,60 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,03 – 46,20 грн.

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк – 41,10 - 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,00 - 41,60 грн;

ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank - 41,485 грн.

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Нагадаємо:

Офіційний курс долара збільшився за вихідні: у понеділок 16 вересня іноземна валюта додала у ціні 4 копійки.

Економічна правда.