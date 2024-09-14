За добу енергосистема отримувала аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі

Українська енергосистема відчуває дефіцит генеруючих потужностей. За добу країна отримувала аварійну енергетичну допомогу зі Словаччини, Румунії та Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога", - йдеться у повідомленні.

Задля покриття дефіциту, Україна залучила енепргетичну допомогу з трьох країн Євросоюзу: Польщі, Румунії та Словаччини.

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Окрім цього, минулої доби енергетики відновили живлення для 22 912 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та технічні порушення на ранок 14 вересня залишаються без електропостачання 572 населених пункти.

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У суботу, 14 вересня, в Україні заходи обмеження електроенергії не прогнозуються.

Економічна правда