Оцінка OpenAI в $150 млрд залежить від зміни корпоративної структури – Reuters

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Оцінка OpenAI в 150 млрд дол буде залежати від того, чи зможе компанія змінити свою корпоративну структуру і зняти обмеження на прибуток для інвесторів. Очікується, що новий раунд фінансування буде у формі конвертованих облігацій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Великий раунд фінансування має значний попит серед інвесторів і може бути завершений протягом наступних двох тижнів, враховуючи швидке зростання доходів OpenAI.

Очікується, що в ньому візьмуть участь інвестори, такі як Thrive Capital, Khosla Ventures, а також Microsoft. Нові інвестори, включаючи Nvidia і Apple також планують інвестувати. Переговори також веде Sequoia Capital.

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Деталі умов фінансування в розмірі 6,5 млрд дол, про які раніше не повідомлялося, показують, наскільки далеко OpenAI відійшов від дослідницької некомерційної діяльності.

Як повідомляють, якщо реструктуризація виявиться невдалою, OpenAI доведеться переглянути свою оцінку з інвесторами, за якою їхні акції будуть конвертовані, ймовірно, в меншу кількість.

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Економічна правда