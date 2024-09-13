Ford відновить виробництво автомобілів в Індії після трирічної павзи

Американський автовиробник планує використовувати законсервований завод у Тамілнаді для виробництва автомобілів на експорт.

Про це повідомляє Financial Times.

Ford планує перезапустити законсервований завод в Індії через три роки після того, як американський автовиробник заявив, що припиняє виробництво автомобілів у найнаселенішій країні світу.

Повідомляється, що рішення Ford з'явилося в той час, коли уряд Індії прагне залучити мільярди доларів інвестицій від міжнародних автовиробників, щоб урізноманітнити ланцюжки постачання від Китаю, геополітичного конкурента, який домінував у продажах електромобілів.

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Компанія Ford працювала в Індії майже три десятиліття, перш ніж оголосила про закриття виробництва в країні у 2021 році після того, як їй не вдалося завоювати величезний внутрішній ринок.

Намагаючись створити більше робочих місць для своєї численної і розчарованої молодої робочої сили, Індія намагається залучити нові інвестиції, пропонуючи знижені тарифи на дорогі імпортні електромобілі для компаній, які зобов'язуються виробляти їх в країні протягом трьох років.

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Компанія Ford Motor вирішила відмовитися від трирядного позашляховика і відкласти випуск нового покоління пікапів, та додати новий електричний пікап і фургон до свого майбутнього модельного ряду.