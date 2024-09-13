Кабмін здешевив кредити для малого та середнього бізнесу за держпрограмами

Кабмін ухвалив постанову про вдосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро-, малому та середньому бізнесу у рамках розвитку доступних кредитів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Постановою, зокрема, передбачено можливість зменшення процентної ставки для бізнесу шляхом поєднання державної підтримки ("Доступні кредити 5-7-9%", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", "Доступний факторинг") із партнерськими програмами уповноважених банків.

Також документ удосконалить механізм надання гарантій уповноваженим банкам із боку Фонду розвитку підприємництва (ФРП).

Реклама:

Додатково впроваджуються умови екологічних та соціальних стандартів Світового банку у разі надання кредитів сільськогосподарським підприємствам з 1 грудня 2024 року в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" .

Крім того, рішенням уряду врегульовано виконання умов міжнародного співробітництва щодо залучення доступного фінансування для українського бізнесу, зокрема, зі Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку й Міжнародною асоціацією розвитку, а також у рамках домовленостей з МВФ щодо збалансування підтримки малого та середнього бізнесу з фіскальною здатністю держави.

Нагадаємо:

Реклама:

З початку 2024 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 13 839 кредитів на 52,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 10 471 кредитів на 27 млрд гривень.