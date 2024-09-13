Махінації в енергосекторі: АРМА  розшукало 400 млн на рахунках підозрюваних компаній

Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) розшукало майже 400 млн грн на рахунках компаній, які підозрюються у махінаціях із держзакупівлями в енергетичного сектору.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Як йдеться в повідомленні, посадові особи групи державних компаній у змові з іншими підприємствами протиправно заволоділи та розпоряджалися коштами держбюджету.

Зловмисники привласнювали гроші під час проведення державних закупівель у енергетичному секторі.

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Бюро економічної безпеки звернулося з запитом до АРМА, яке виявило близько 300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США на банківських рахунках компаній, задіяних у схемі.

Окрім цих коштів співробітники АРМА виявили 11 об’єктів нерухомості, 6 земельних ділянок та 15 одиниць зброї.

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АРМА стягує рекордні 2,6 млрд з рахунків онлайн-казино, повʼязаного з росіянами.