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Махінації в енергосекторі: АРМА  розшукало 400 млн на рахунках підозрюваних компаній

П'ятниця, 13 вересня 2024, 16:42 - Віктор Волокіта

Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) розшукало майже 400 млн грн на рахунках компаній, які підозрюються у махінаціях із держзакупівлями в енергетичного сектору.

Про це повідомляє пресслужба АРМА. 

Як йдеться в повідомленні, посадові особи групи державних компаній у змові з іншими підприємствами протиправно заволоділи та розпоряджалися коштами держбюджету. 

Зловмисники привласнювали гроші під час проведення державних закупівель у енергетичному секторі.

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Бюро економічної безпеки звернулося з запитом до АРМА, яке виявило близько 300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США на банківських рахунках компаній, задіяних у схемі. 

Окрім цих коштів співробітники АРМА виявили 11 об’єктів нерухомості, 6 земельних ділянок та 15 одиниць зброї.

Нагадаємо: 

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АРМА стягує рекордні 2,6 млрд з рахунків онлайн-казино, повʼязаного з росіянами. 

АРМА
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