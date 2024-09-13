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Уряд залучає приватних демінерів для прискорення розмінування

П'ятниця, 13 вересня 2024, 15:39 - Віктор Волокіта
 
Getty Images

Уряд створює ринок гуманітарного розмінування та залучає приватних операторів протимінної діяльності, щоб прискорити цей процес. 

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 13 вересня.

"Тисячі саперів з Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної служби транспорту щоденно працюють, обстежують та розміновують наші землі. Однак масштаб роботи настільки великий, що нам потрібні додаткові інструменти", — сказав Шмигаль.

За його словами Дениса Шмигаля, аграріям, які працюють на деокупованих територіях, повністю компенсують витрати на гуманітарне розмінування. У держбюджеті на цю програму передбачено 3 млрд грн.

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"Від початку року понад 200 тисяч гектарів родючих земель сапери обстежили, очистили від мін та передали аграріям. Топ-3 регіони з розмінування від початку року: Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина", — зауважив очільник уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що для розмінування використовується найсучасніша техніка, дрони, роботизовані системи. З’являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників.

Нагадаємо:

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Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 млрд дол щорічно, що еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році.

розмінування Україна
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Економічна правда
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