Ціни на огірки в Україні зросли до максимуму за сім років: причини

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В Україні ціни на тепличні огірки досягли семирічного максимуму. Ринок очікує подальшого подорожчання.

Про це повідомляє пресслужба East Fruit.

Цього тижня в Україні значно зросли ціни на тепличні огірки. За словами виробників, це зростання зумовлене високим попитом на тлі зменшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку.

Зараз тепличні комбінати відвантажують огірки за ціною 45-60 грн/кг (0,31-0,52 дол/кг), що в середньому на 35% більше, ніж наприкінці минулого тижня. Таким чином, ціна на тепличні огірки в Україні досягла найвищого рівня щонайменше за останні сім років.

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Ріст цін викликаний декількома факторами. Перш за все, це обмежена пропозиція огірків на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту вже майже не надходить у продаж. Додатково, скорочення вибірок у тепличних господарствах спричинено падінням середньодобових температур.

Наразі середня ціна на огірки в українських господарствах удвічі перевищує ціну 2023 року. Гравці ринку також не виключають подальшого зростання цін у цьому сегменті.

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Цього тижня в Україні відпускні ціни на дині зросли на 44% до 15-25 грн за кілограм.