В Україні зменшилась кількість нових справ про шахрайство
Кількість справ щодо шахрайства раніше зростала, проте у серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ за 2024 рік.
Про це повідомляє "Опендатабот".
51 992 кримінальні провадження щодо шахрайства відкрито від початку 2024 року. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Повідомляється, що на початку 2024 року кількість нових кримінальних справ щодо шахрайства залишалась високою: в середньому, понад 8000 на місяць. Проте вже з травня нових проваджень поменшало в 1,4 раза.
У серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ щодо шахрайства цьогоріч — лише 2980 проваджень. Це майже утричі менше, ніж на початку року.
Зазначається, що попри те, що загалом нових проваджень поменшало, більше справ стало доходити до суду: 12 572 справи. Це 24% від усіх відкритих справ цього року. До порівняння, у 2023 році цей показник становив лише 14%.
Нагадаємо:
Рекордні 38 204 кримінальних справ щодо шахрайства відкрили в Україні за п'ять місяців 2024 року. При цьому 18% всіх зареєстрованих справ дійшли до суду.