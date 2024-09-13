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Китай продовжує бути лідером українського імпорту – митниця 

П'ятниця, 13 вересня 2024, 12:56 - Віктор Волокіта

Товарообіг України сягнув $72,6 млрд за 8 місяців 2024 року і збільшився за серпень на $10,9 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

За 8 місяців в Україну імпортували товарів на $45,1 млрд (+$6 млрд за серпень), а експортували – на $27,5 млрд.(+$4,9 млрд)

При цьому оподаткований імпорт склав $37,8 млрд, що становить 84% загальних обсягів імпортованих товарів, відповідно неоподаткований - 16%.

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Згідно з повідомленням, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $8,9 млрд, Польща — $4,5 млрд і Німеччина — $3,4 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $3,1 млрд, Іспанії — на $1,9 млрд, Китаю — на $1,9 млрд.

 

Нагадаємо: 

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За 7 місяців 2024 року товарообіг України становив 61,7 млрд дол.

Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай – 7,7 млрд дол, Польща – 4 млрд дол та Німеччина – 3,1 млрд дол.

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Економічна правда
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