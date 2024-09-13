Скорочення витрат держбюджету становитиме 137 мільярдів у 2024 році – Підласа

Загальне скорочення витрат в державному бюджеті 2024 року становитиме понад 137 млрд грн.

Про це повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Із вказаної суми понад 115 млрд – скорочення на обслуговуванні і погашенні держборгу.

За словами очільниці комітету, фактично з 2022 року в Україні є два бюджети: військовий, який покривається внутрішніми ресурсами (податками, зборами тощо) та невійськовий – дефіцитний, який покривають міжнародні партнери валютою.

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Депутатка зазначила, що подала поправку про додаткове скорочення видатків на 628 млн грн в змінах до бюджету 2024 року.

"Проситиму комітет сьогодні її підтримати і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців", – написала вона.

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Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11417 про внесення змін до бюджету на 2024 рік, якими збільшила видатки на оборону на близько 500 мільярдів гривень.

Економічна правда.