Всі розділи
Укр / Рус

Скорочення витрат держбюджету становитиме 137 мільярдів у 2024 році – Підласа

П'ятниця, 13 вересня 2024, 12:44 - Артур Крижний

Загальне скорочення витрат в державному бюджеті 2024 року становитиме понад 137 млрд грн.

Про це повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Із вказаної суми понад 115 млрд – скорочення на обслуговуванні і погашенні держборгу.

За словами очільниці комітету, фактично з 2022 року в Україні є два бюджети: військовий, який покривається внутрішніми ресурсами (податками, зборами тощо) та невійськовий – дефіцитний, який покривають міжнародні партнери валютою.

Реклама:

Депутатка зазначила, що подала поправку про додаткове скорочення видатків на 628 млн грн в змінах до бюджету 2024 року. 

"Проситиму комітет сьогодні її підтримати і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців", – написала вона.

Читайте також: "Ми ще повернемося до ідеї підвищення ПДВ". Голова бюджетного комітету Підласа про перегляд податків

Реклама:

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11417 про внесення змін до бюджету на 2024 рік, якими збільшила видатки на оборону на близько 500 мільярдів гривень.

Економічна правда.

бюджет
Реклама:
Матеріали за темою
Голова Львівської ОВА виділив з бюджету 25 млн на дорогу до готелю свого батька – ЗМІ 6 вересня 2024, 14:53
У серпні до бюджету надійшло 387 млрд, більше половини - гранти 6 вересня 2024, 09:16
В НБУ розповіли про найбільш реалістичне джерело покриття бюджетного дефіциту 5 вересня 2024, 19:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті