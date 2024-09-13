Енергетики закликають ощадливо споживати світло у п'ятницю
П'ятниця, 13 вересня 2024, 12:14 -
У п'ятницю 13 вересня споживання на 2,1% менше, ніж у четвер, але енергетики просять ощадливо споживати електрику.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00.
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Нагадаємо:
За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях
Економічна правда.
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