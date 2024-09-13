Енергетики закликають ощадливо споживати світло у п'ятницю

У п'ятницю 13 вересня споживання на 2,1% менше, ніж у четвер, але енергетики просять ощадливо споживати електрику.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00.

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Нагадаємо:

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях

Економічна правда.

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